Ed evidentemente le sue parole non hanno fatto bene al giocatore che in una stories su Instagram mostra tutto il suo malessere: «Mi rattrista in un giorno come questo dover scrivere queste cose soprattutto dopo quello che abbiamo raggiunto insieme come squadra e come città. Essere additato nel modo in cui è stato fatto mi fa male, lo trovo irrispettoso anche per tutto l'impegno e il duro lavoro che ho sempre messo in campo ogni giorno per contribuire a portare al successo l'Atalanta e i suoi tifosi incredibili. Se devo dire la verità, ho affrontato anche momenti difficili durante la mia permanenza a Bergamo, la maggior parte dei quali non ho mai raccontato perché penso che la squadra debba essere sempre protetta e venire prima. Questo rende quello che è accaduto ieri sera ancora più doloroso. Noi, come i nostri tifosi, stiamo male per il risultato di ieri sera. Durante la gara il rigorista designato mi ha incaricato di tirare il rigore e per sostenere la squadra mi sono assunto la responsabilità di farlo in quel momento. La vita è fatta di sfide e trasforma in dolore in potere, continuerò a farlo».