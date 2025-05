Inter-Barcellona con o senza Lautaro? Inzaghi ha pronta la vera alternativa

"Più indizi ci accompagnano verso quella che può somigliare tantissimo a una prova. Compreso il fatto che in occasione della partita giocata ieri contro il Lecce, quella in cui hanno riposato tutti gli uomini che saranno impiegati martedì sera, Taremi ha riposato. L’iraniano è entrato poi a partita in corso, così come Dimarco, Mkhitaryan e Acerbi. Segno che Inzaghi sta pensando di doverlo schierare anche per la gara di ritorno. Ovviamente se Lautaro non dovesse essere in condizione di partire dal primo minuto di gioco. Scartata quindi la possibilità di vedere Frattesi sotto punta.