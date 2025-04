Come previsto dallo statuto del club blaugrana, l’ 85% dei biglietti deve essere riservato a soci e membri delle peñas (i gruppi ufficiali di tifosi), mentre il restante 15% è destinato agli impegni istituzionali del club. In termini numerici, si tratta di 2.965 biglietti riservati ai soci e 741 destinati alle peñas. Il prezzo per ciascun biglietto è fissato a 60 euro .

La finestra per acquistare i biglietti si aprirà sabato 19 aprile alle ore 12:00 e terminerà venerdì 25 aprile alle ore 10:00 .Nel caso in cui la domanda dovesse superare l’offerta, il Barcellona effettuerà un sorteggio davanti a un notaio .

Il club sta anche lavorando a diverse opzioni di viaggio per facilitare la trasferta dei tifosi, invitandoli a sostenere la squadra di Flick a Milano. Si ricorda che i biglietti sono personali e non trasferibili: in conformità con le normative italiane, al momento dell’acquisto sarà necessario fornire i propri dati identificativi e presentare un documento valido per poter accedere allo stadio.