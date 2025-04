Le scelte di formazione di Simone Inzaghi per Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League

San Siro è pronto a mettersi il vestito migliore per Inter-Bayern, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparte dal 2-1 per la squadra di Inzaghi arrivato all'Allianz Arena grazie alle reti di Lautaro e Frattesi. Il tecnico nerazzurro punta sui titolarissimi con Sommer in porta, difesa formata da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce c'è Dimarco a sinistra, mentre a destra agirà Darmian. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan completano il centrocampo. Attacco formato dalla coppia Lautaro-Thuram.