Si avvicina per l'Inter il ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma a San Siro mercoledì 16 aprile

Si avvicina per l'Inter il ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma a San Siro mercoledì 16 aprile alle 21, con la squadra di Simone Inzaghi che proverà a difendere la vittoria per 2-1 in Germania.