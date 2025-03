Lo stop di Kim è giunto inatteso. Lo ha comunicato ieri dall’allenatore Vincent Kompany nella conferenza stampa per la trasferta di oggi in casa dell’Union Berlino, dove il Bayern ha la possibilità di incrementare gli 8 punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen atteso domani a Stoccarda". Kim si aggiunge in infermeria ad altri due elementi: Manuel Neuer per stiramento del polpaccio destro e il centrocampista Aleksandar Pavlovic per infezione virale.