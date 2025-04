Le tre partite di Serie A in programma per sabato 26 aprile, così come tutti gli altri eventi sportivi previsti per quella giornata, sono state rinviate a data da destinarsi. Il motivo è la concomitanza con i funerali di Papa Francesco, scomparso lunedì all’età di 88 anni a causa di un ictus cerebrale, che si terranno in Vaticano.