Sulla base delle risorse disponibili a livello UEFA e del modello di distribuzione vigente, e grazie al raggiungimento della finale di UEFA Champions League attraverso l’accesso diretto dalla fase a gironi (ottenuto grazie al quarto posto finale in campionato), per la stagione sportiva 2024/2025 abbiamo già assicurato un importo minimo garantito pari a circa €137 milioni (a fronte dei €72,0 milioni registrati nell’esercizio precedente, in cui la squadra è stata eliminata agli ottavi di finale).