L'Inter affronterà il Feyenoord negli ottavi di finale di Champions League tra il 4 e il 12 marzo. Si tratterà di due sfide complicate come conferma Stefan de Vrij che nel club olandese ha militato dal 2009 al 2014. "Non vedo l'ora! Quando è stato annunciato che avremmo potuto giocare contro il Feyenoord, speravo davvero che potessimo giocare contro di loro. Ho sempre voluto giocare contro il Feyenoord, perché è come tornare a casa", le parole del difensore nerazzurro a Voetbal International.