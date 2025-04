Non è facile sopravvivere in questa stagione ma quanti sprazzi di grande bellezza ci sta regalando l'Inter di Simone Inzaghi? Non fingete di non sapere che tutto ha un prezzo. Tutto. Non fingete di non sapere che avere giocatori infortunati e spremere gli unici impiegabili non riserbi conseguenze. Non fingete di non sapere che da tifosi vogliamo tutto, ma in campo poi scendono loro. I giocatori. E mantenere la tensione giusta per non soccombere fisicamente e aggredire con coerenza e continuità ha un prezzo. Ma quando sei spettatore di serate come quella di ieri non puoi non capire di essere di fronte a qualcosa di infinitamente speciale. Difficile da tenere sempre vivo. Ma che orgoglio fare un calcio così diverso da meritarsi i complimenti internazionali. Se ne parla ancora troppo poco, ha detto Carlos Augusto. Di questa Inter che sta facendo un cammino straordinario in Europa. Ha ragione Carlos. Se ne parla ancora troppo poco.