I nerazzurri si giocheranno la qualificazione ai quarti di finale di Champions League in un San Siro non sold out

Non ci sarà il tutto esaurito a San Siro questa sera, in occasione di Inter-Feyenoord. La gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, infatti, non ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni: secondo le ultime indicazioni, sono attesi circa 55.000 spettatori, di cui 5.000 provenienti dall'Olanda. Un dato ben lontano dal sold out e dagli standard recenti. Ma quali sono i motivi di questa scarsa affluenza di tifosi?