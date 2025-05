Inter-PSG, la decisione di Inzaghi “per curare i dettagli”

Simone Inzaghi sta lavorando con i suoi uomini alla finale di Monaco e sa quanto possa fare la differenza la cura di ogni singolo dettaglio. Per questo, scrive La Gazzetta dello Sport, avrebbe deciso di allungare il ritiro in vista della partita contro il PSG. Per questo la squadra si fermerà ad Appiano Gentile dopo l'allenamento di domani pomeriggio (giovedì 29 maggio). La partenza per Monaco è fissata per venerdì mattina in aereo e l'arrivo è previsto per l'ora di pranzo.