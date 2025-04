Ci sarà il tutto esaurito e dalle parti dell'Inter non è di sicuro una novità. Ma questo è un appuntamento di quelli che cambiano il corso delle cose. A San Siro arriva il Bayern Monaco che metterà tutta la forza e la rabbia che ha in corpo per ribaltare il due a uno dell'andata e fermare i nerazzurri nella rincorsa al sogno 'semifinale' (un passo alla volta, come volete viverla una roba così?.ndr).

Inter Media House presenta la sfida e chiama gli interisti, in campo e fuori, a raccolta. Nel video pubblicato dal club nerazzurro si sente: "Ci sono momenti, come questo in cui abbiamo bisogno di tutti. Più che mai. Di chi si è fatto tutti quei km per essere qui. E di chi è pronto a farne tanti altri in campo. Delle voci di chi ci crede sempre. Anche quando rimane senza voce". E le immagini mostrano Simone Inzaghi che la voce la perde spesso, la fiducia e la forza di credere nella sua Inter, quelle no.