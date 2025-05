"In caso di emergenza - continua il cantante - adotteremo una formazione del 3-5-2. Questo è tutto. Siamo in attesa di un ultimo passeggero prima del decollo". E arriva l'ultimo passeggero. È Frattesi, che col suo gol al Barcellona all'ultimo minuto ha stampato i biglietti per Monaco per tutta l'Inter. "Sono qui, sono qui. Niente panico"."Giusto in tempo", recita Denzel. Già. Se c'è una cosa che è arrivata giusto in tempo è stato il piedone di Davide che ha reso possibile il volo, ultima chiamata, per Monaco.