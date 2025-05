La moglie dell'ex calciatore nerazzurro racconta del viaggio per la città tedesca che ospita la finale della Champions

Eva A. Provenzano Caporedattore 31 maggio 2025 (modifica il 31 maggio 2025 | 16:44)

L'ultima volta era in campo con l'Inter ma la Champions League l'ha vinta il Manchester City. Danilo D'Ambrosio vedrà in tribuna la finale di Monaco tra il PSG e l'Inter. Il difensore del Monza non ha mai nascosto la sua passione nerazzurra che ha passato a tutta la sua famiglia, alla moglie, ai suoi due figli.

Il maggiore, Leonardo, gioca in una delle squadre giovanili nerazzurre ed è innamoratissimo dei colori interisti. Una passione che mostra con orgoglio e sofferenza a volte, come l'ultima volta in tribuna per Inter-Barcellona. Così il calciatore e i suoi hanno deciso di esserci. Con un aereo privato, come racconta mamma Enza, raggiungeranno tutti gli altri tifosi già in Germania.

"Accompagno i bambini a vedere l'Inter", scrive e poi mostra i bambini: i due figli e il marito che giocando nell'Inter in passato ha realizzato il sogno da bambino di giocare nella sua squadra del cuore e per i colori nerazzurri diventa sempre un po' bambino. Come lascia intendere proprio Enza che sarà con lui e i suoi figli a Monaco.