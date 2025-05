Parlando dei singoli, il tecnico nerazzurro ha elogiato Sommer: “Yann è stato enorme, ha fatto delle parate decisive. Ma non voglio parlare solo di lui, perché sarebbe ingiusto: tutti hanno dato il massimo, anche chi è entrato a gara in corso”.

Ha voluto poi sottolineare quanto speciale sia stata la serata vissuta insieme ai tifosi: “È stata una notte incredibile. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo giocato quattro partite memorabili contro due squadre come il Bayern e il Barcellona. È stato bellissimo festeggiare con i nostri tifosi questo traguardo”.

Inzaghi ha ribadito i complimenti al Barça: “Una squadra veramente forte. Per batterla è servito una grande Inter. Applausi a tutti i miei giocatori: hanno fatto due prestazioni mostruose. Sono orgoglioso di allenarli. Mi hanno dato tutto e ora si meritano di godersi questo successo in uno stadio fantastico come il nostro”.