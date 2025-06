All'indomani dalla sconfitta per cinque a zero nella finale di Champions contro il PSG arriva la riflessione di qualcuno che conosce bene il mister. Parole condivise dalla signora Gaia

Non sono parole sue ma parole condivise da qualcun altro e che lei riporta tra le sue stories di Instagram ringraziando. La moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, in un post riporta, all'indomani dalla clamorosa sconfitta col PSG nella finale di CL, le parole di qualcuno che è vicino al mister e alla sua famiglia.

"Non sentirete mai dire una parola sbagliata da parte di Simone nei confronti dei ragazzi e della società… Simone ha nei confronti di tutti solo un bene assoluto ed un enorme senso di riconoscenza, perché tutti loro hanno dato sempre l'anima e più dell'anima non si può dare. Ed ha sempre detto e pensato che il merito del successi ottenuti sia il loro. Simone non si dà pace, come tutta la famiglia Inter", si legge nel post.

E viene anche aggiunto: "Simone prova solo un grandissimo dolore per la delusione e la sofferenza dei tifosi… Per il resto ogni decisione sarà presa con in testa sempre e solo il bene dell'Inter", scrive questa persona in una storia. Una storia che la moglie del tecnico interista condivide con un grazie appoggiando così il senso di quanto scritto da chi sembra conoscere bene Simone che come tutti ora è chiamato a decidere del suo futuro e rialzarsi. Come dovrà fare l'Inter. Con lui o senza.