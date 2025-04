Khedira ha le idee chiare su ciò che dovrà fare il Bayern Monaco per tentare di passare il turno: "Dovranno prima di tutto non fare errori come è successo prima dell'1-2. Non dovranno rilassarsi né sentirsi sicuri in nessun momento della partita. Per battere l'Inter devi sempre tenerli impegnati con accelerate in profondità e passaggi veloci. Li devi stressare continuamente e tenerli sempre in movimento, come ha fatto la Nazionale tedesca contro l'Italia nel primo tempo. Facendo così diventano vulnerabili. Se rimangono ordinati perché giochi in maniera statica non hai nessuna possibilità di batterli".