È un problema che si porta dietro da ottobre. Min-Jae Kim ha bisogno di fermarsi qualche settimana per superare un problema al tendine d'Achille. Il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha spiegato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Union Berlino: «Spero che non ci vorrà molto, ma dovrà stare fuori per le prossime settimane. Aveva problemi al tendine d'Achille, questo era noto. Ora si tratta di gestire il carico. Dobbiamo assicurarci di non sovraccaricarlo».