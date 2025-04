Lo ha detto in conferenza stampa l'attaccante e capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, alla vigilia della semifinale di andata di Champions

"Compattezza è la parola principale, dobbiamo essere uniti. Questa settimana è stata difficile per i tifosi ma anche per noi, domani affronteremo una grandissima squadra". Lo ha detto in conferenza stampa l'attaccante e capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, alla vigilia della semifinale di andata di Champions League sul campo del Barcellona.