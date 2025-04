Lautaro, il gol che sblocca Bayern-Inter lo avvicina a Eto’o

Non succedeva dalla stagione 2010-2011 che un attaccante segnasse tanti gol in Champions. Nessun attaccante aveva segnato, da quella stagione in poi, tanti gol in Champions League. Ci è riuscito Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, che contro il Bayern Monaco ha segnato la rete dell'uno a zero, dopo un'azione innescata da Carlos Augusto e Thuram. Lo scrive Opta, il profilo di statistiche, in un post su X.