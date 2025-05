Messaggio per Lautaro alla vigilia della finale di Champions. E lui si commuove e piange

Il capitano nerazzurro in lacrime e commosso per le parole della sua famiglia che gli ha dimostrato la vicinanza in un momento così importante della sua carriera

«Difficile parlare, sono la mia famiglia, sono loro che stanno dietro di me e mi spingono a non mollare mai. Voglio ringraziare di questo momento e spero di poter dare loro questa Coppa», ha aggiunto l'attaccante argentino.

«Tutto quello che sono oggi è dovuto a mio papà che mi ha trasmesso l'amore per questo sport. Mia mamma che non mi ha mai fatto mancare niente e poi i miei figli e mia moglieche niente sono sempre con me. In questo momento e quando le cose vanno male e mi portano su», ha commentato il giocatore dell'Inter commuovendosi fino alla lacrime nel sentire la sua famiglia e nel vedere le immagini dei suoi due figli, Nina e Theo, pronti a fare il tifo per lui. Come tutti gli interisti del mondo.