Di Marzio: “Lautaro-Thuram, simbiosi naturale. Se puoi giochi con loro”

Con Dumfries

"Thuram sia per come si sacrifica per i compagni, sia per l'atteggiamento sempre positivo che ha, umile, il sorriso in tutti i momenti, il rapporto speciale col papà che lo segue ovunque. Il gol all'andata da campione. Ma ha dato contributo in attacco, in fase di recupero e anche col Bayern è stato straordinario, come col Feyenoord. Poi c'è Dumfries è un altro recupero fondamentale per caratteristiche e perché a sinistra non c'è Balde. Il Barcellona va sull'altalena e non te ne accorgi perché poi segna, attacca in maniera travolgente, ha segnato 40 gol in questa Champions. Ma concede tante occasioni e subisce tanto. L'Inter in CL ha la miglior difesa. A San Siro l'Inter ha subito solo tre gol e qui ha ottenuto 15 risultati utili consecutivi e qui col suo pubblico si giocherà questa possibilità", ha aggiunto il giornalista.