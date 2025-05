Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha commentato la vittoria dell'Intercontro il Barcellona e la conquista da parte della squadra di Inzaghi della finale di Monaco. «Ieri è stato un bellissimo spot in assoluto per tutti, per la città di Milano, per l'Inter, per il calcio italiano, e indubbiamente anche per San Siro», ha sottolineato.