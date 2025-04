Lothar Matthaus, grande doppio ex, scommette tutto sul Bayern. Secondo l'ex Pallone d'Oro, i tedeschi ribalteranno il risultato contro l'Inter e passeranno in semifinale.

"Credo fermamente che il Bayern passerà il turno. San Siro ha un’energia speciale, ma per il Bayern giocare contro il tifo avversario è sempre stata una motivazione in più. Hanno dimostrato la settimana scorsa a Monaco di essere la squadra migliore. I loro limiti, come contro il Dortmund, sono stati nella poca concretezza sotto porta. Se riescono a sfruttare le occasioni, il Bayern può ribaltare lo svantaggio di un gol in qualsiasi momento.