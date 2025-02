Milan, Conceicao: “Sfortunati e poco aggressivi. I quattro davanti…”

"Siamo a metà dell'eliminatoria, c'è ancora tempo. Abbiamo affrontato una squadra aggressiva, in un ambiente difficile. Abbiamo avuto occasioni per uscire da qui almeno con un pareggio, ma non siamo stati in grado di sfruttarle. Siamo stati anche un po' sfortunati all'inizio, ma ci è mancata aggressività in alcune occasioni. I quattro davanti? Dobbiamo rivedere la partita, i ragazzi dovranno capire in cosa migliorare in vista di sabato e martedì. Ci sono cose da migliorare sicuramente".