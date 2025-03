Mentre in Italia l'Inter ha il monte ingaggi più alto della Serie A (ma non il costo squadra, come svelato da Fcinter1908), in Europa è tutta un'altra storia per Lautaro e compagni. Gli ingaggi delle 8 squadre rimaste in Champions sono ben diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati in Italia. E così l'Inter si ritrova ad essere praticamente Cenerentola d'Europa.