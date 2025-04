La doppia sfida con il Barcellona in chiaro

Una bella notizia per gli appassionati di calcio. La doppia semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona (andata a Montjuic mercoledì 30 aprile, ritorno a San Siro martedì 6 maggio) verrà trasmessa in diretta in chiaro, come prevede la normativa dell'AgCom. Era già successo per il derby di Milano, sempre in semifinale Champions, della stagione '22-23. Allora Amazon si accordò con Sky per trasmettere l'incontro anche su TV8, canale free della pay-tv di Comcast. Cosa che potrebbe accadere anche in questo caso. Amazon potrebbe però anche decidere di trasmettere in via eccezionale sulla sua piattaforma aprendo la visione anche ai non abbonati, o cedere i diritti a un'emittente tradizionale, proprio come accadde nel 2022-23 (Rai, Mediaset o TV8) per la diretta su digitale terrestre. Probabile che la gara di ritorno, i cui diritti sono di Sky, vada in onda su Tv8