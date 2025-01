Un percorso quasi netto merito soprattutto di una difesa solida che ha permesso alla squadra di Inzaghi di amministrare il vantaggio come successo per esempio con l'Arsenal, o come è successo ieri contro lo Sparta Praga. Opta sottolinea questa solidità difensiva attraverso i numeri. "L'Inter è la squadra con più clean sheet in questa Champions League (6) e che in generale vanta più clean sheet nei cinque grandi campionati europei 24/25 tra tutte le competizioni (18). Muro".