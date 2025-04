C'è uno stimolo che sta pesando in questa Champions League per il Bayern Monaco ed è la possibilità di giocare la finale in casa. Uno stimolo che potrebbe diventare una pressione insostenibile. E in questo senso vanno le dichiarazioni di Christian Nerlinger , ex team manager e direttore sportivo del Bayern Monaco, che ha analizzato la posta in gioco nella partita contro l'Inter.

"Preferirei uscire ai quarti di finale con l'Inter, che perdere a casa in finale. Certo, anche la sconfitta contro l'Inter nel 2010 è stata amara. Ma come squadra non eravamo così avanti, ai tempi. Una finale di Champions League giocata nel proprio stadio va semplicemente vinta. La squadra del 2012 lo avrebbe meritato, di dominare un'intera era in Europa. L'atmosfera prima della finale contro il Chelsea era accesa e anche i giorni successivi sono stati molto intensi. Ho vissuto come direttore sportivo del Bayern due finali di CL. Due anni prima abbiamo perso con l'Inter di Mourinho a Madrid, poi "in casa" contro il Chelsea. Vorrei consigliare ad ogni giocatore di non lasciarsi schiacciare dalla pressione. Bisogna affrontare queste partite con grande gioia. Consiglierei alla squadra di trattare la partita come una normale partita e di vincerla", ha dichiarato Nerlinger alla Bild.