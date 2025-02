Il cronista ha detto all'allenatore del PSV: "Perisic rimane qui? Perché è un elemento fondamentale per la tua prossima stagione, anche se ha 38 anni"... E il tecnico della squadra olandese ha sottolineato come l'ex nerazzurro si sentisse tanto coinvolto dalla gara: «Si beh, ad un certo punto mi sono guardato indietro appena, l'avevo sostituito e in un attimo si è seduto in panchina nell'area tecnica, era coinvolto. Era seduto proprio al mio posto. Non credo fosse intenzionale ma io ero in piedi e mi sono guardato indietro e lui effettivamente era seduto accanto allo staff tecnico. Questo dimostra anche la sua esperienza». «Avevo un po' paura che quando l'ho sostituito non sarebbe stato d'accordo con me per come stava giocando», ha aggiunto sorridendo.