La prima fase della Champions League 2025/26 sta per giungere al termine. Il prossimo step saranno i playoff, sfide di andata e ritorno che garantiranno il pass per gli ottavi di finale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio.
fcinter1908 coppe champions league Playoff Champions League: data sorteggio, dove vederlo in tv, squadre coinvolte e come funziona
coppe
Playoff Champions League: data sorteggio, dove vederlo in tv, squadre coinvolte e come funziona
Tuttto quello che c'è da sapere sul prossimo turno della massima competizione europea, che garantisce il pass per gli ottavi di finale