Playoff Champions, venerdì sorteggio: dove vederlo e come funziona, tutte le informazioni

Playoff Champions, venerdì sorteggio: dove vederlo e come funziona, tutte le informazioni

Tuttto quello che c'è da sapere sul prossimo turno della massima competizione europea, che garantisce il pass per gli ottavi di finale
Alessandro Cosattini Redattore 

Playoff Champions, venerdì sorteggio: dove vederlo e come funziona, tutte le informazioni- immagine 2

La prima fase della Champions League 2025/26 è giunta al termine. Il prossimo step saranno gli spareggi, sfide di andata e ritorno che garantiranno il pass per gli ottavi di finale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio.

