In una partita combattuta e avvincente, a decidere è una rete di Ousmane Dembelé dopo appena 4', a cui i gunners non sono riusciti a reagire. Per la verità, nella ripresa la squadra di Arteta era anche riuscita a trovare il pareggio con un colpo di testa di Merino sugli sviluppi di un calcio di punizione, gol poi annullato per fuorigioco millimetrico dell'ex Real Sociedad.