L’attaccante, dopo esser stato annunciato titolare nelle formazioni ufficiali, non è sceso in campo a causa di un forte mal di testa che lo ha colpito prima dell’inizio del match: al suo posto è stato schierato Désiré Doué. Luis Enrique ha deciso di preservare il georgiano in vista della finale di Champions di sabato 31 maggio che verrà giocata all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. La formazione dei francesi per la finale è praticamente già decisa.