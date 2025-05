Una statistica che gli interisti eviterebbero volentieri di conoscere. Riguarda Luis Enrique e i suoi precedenti da finalista in tutte le competizioni. Ne ha giocate ben 10 di finali e ne ha vinte esattamente 10. In pratica una garanzia a favore del PSG con cui ha già vinto campionato e coppa di Francia in questa stagione e con cui potrebbe fare in questa stagione il Triplete.