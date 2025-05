È caccia al ticket: la Uefa ne ha riservati 18.000 a ciascuna finalista. Il resto - i posti per tifosi e pubblico generico sono 38.700 su 64.500 - è stato venduto da Nyon ad aprile e oggi vale cifre folli. L’Inter ha chiarito che la richiesta supera la disponibilità: da ieri alle 10, fino alla stessa ora di lunedì 12 maggio, i tifosi nerazzurri, attraverso il sito web del club, possono richiedere un codice di accesso ai canali Uefa, gli unici validi per l’acquisto dei biglietti, i cui prezzi vanno da 70 (“fan first”) a 950 euro. Servono la tessera Siamo Noi e la tessera socio Inter Club: il codice - valido per un biglietto, non cedibile - sarà trasmesso in seguito; la rassicurazione della società circa i criteri di assegnazione, che premieranno i tifosi più fedeli, non ha evitato code online anche di 30.000 persone, tra le diatribe social di chi pesa presenze allo stadio e affiliazioni decennali. Completa il quadro la capacità ricettiva di Monaco, già testata in occasione dell’andata con il Bayern in concomitanza con Bauma 2025. I prezzi restano alti anche senza la principale fiera mondiale di macchinari da costruzione ed estrazione mineraria: per una notte in doppia nei pressi dello stadio si parte da circa 300 euro.