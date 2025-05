A questa cifra si aggiungono gli eventuali 6,5 milioni di euro in caso di conquista del trofeo (4,5 milioni di euro nel 2023/24). Non solo. Chi vincerà la Champions avrà diritto a prendere parte alla Supercoppa europea, che ad agosto metterà di fronte la squadra Campione d’Europa a quella che trionferà in Europa League.