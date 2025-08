Nel comunicato della Commissione si legge: "Inflitta una multa di 100mila euro al club francese e sarà vietata la vendita di biglietti ai propri tifosi per la prossima partita in trasferta di una competizione Uefa, per l'invasione del campo di gioco e l'accensione di fuochi d'artificio. Il divieto di vendere i biglietti ai propri tifosi in UEFA avrà un periodo di prova di due 2 anni, a partire dalla data della presente decisione. Altre multe al PSG per il lancio di oggetti in campo (30mila euro), per aver trasmesso un messaggio non adatto a un evento sportivo e per aver gettato discredito sull'Uefa (10mila euro). Infine multa per danneggiamenti (8mila euro)".