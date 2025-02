Sotto la lente di ingrandimento anche un momento di confronto tra dirigenti e allenatore per capire come migliorare la situazione in un momento critico. «Questo lo è sicuramente. Il quarto posto diventa vitale per la Juventus, era uno dei due obiettivi di CL, gli ottavi di CL e il quarto posto minimo. Uno è stato fallito, l'altro obiettivo resta e non sarà facile per la concorrenza di tante squadre e tanti scontri diretti. La partita di ieri, da un punto di vista economico, per la società valeva immensamente di più della gara contro l'Inter. Che era certamente importante per prestigio, entusiasmo, ambiente. Ma ieri ci si giocava 11 mln di euro più eventualmente 5 mln tra botteghini e sponsor. Soldi messi a budget che non rientreranno. La Juve quindi dovrà ripartire dal campionato e dalla Coppa Italia che potrebbe dare un senso diverso alla stagione», ha concluso Aghemo.