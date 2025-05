Il percorso dell'Inter in Champions League assume i connotati di un vero e proprio miracolo sportivo, considerando il gap economico

Il percorso dell'Inter in Champions League assume i connotati di un vero e proprio miracolo sportivo, considerando il gap economico tra i nerazzurri e i colossi che ogni anno si giocano la coppa dalle grandi orecchie. Lo testimonia anche il ranking Uefa, che per l'anno prossimo vedrà i nerazzurri addirittura sul podio europeo. E' quanto scrive oggi Calcio e Finanza.

Dalla prossima stagione, uscirà dal conteggio del ranking quinquennale la stagione 2020/21, in cui l’Inter ha conquistato pochi punti. Questo consentirà ai nerazzurri di scalare la classifica e di partire almeno al terzo posto, alle spalle di Real Madrid e Bayern Monaco. In caso di conquista della Champions, in base ai risultati nelle prossime partite i nerazzurri potrebbero partire addirittura dalla seconda piazza nel 2025/26.