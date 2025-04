Sospiro di sollievo in casa Real Madrid che non avrà squalificati per la sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League

Daniele Mari Direttore 4 aprile - 18:36

Sospiro di sollievo in casa Real Madrid che non avrà squalificati per la sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Arsenal. L'organismo di controllo, etica e disciplina dell'Uefa ha deciso di punire Antonio Rudiger e Kylian Mbappé solo con un'ammenda, rispettivamente da 40.000 e 30.000 euro per i "gesti indecenti" rivolti ai tifosi dell'Atletico Madrid al termine del match di ritorno degli ottavi di Champions League.

Per entrambi è arrivata anche la squalifica per una giornata, ma sospesa per un anno e da applicarsi solo in caso di recidiva. Sanzione pecuniaria da 20.000 euro anche per Dani Ceballos, mentre nessun procedimento disciplinare è stato aperto nei confronti di Vinícius.