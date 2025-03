I calci di rigore regalano al Real Madrid i quarti di finale di Champions in un pazzo derby contro l'Atletico. Alla squadra del Cholo Simeone non e' bastata la vittoria per 1-0 dopo 120 minuti grazie al gol lampo di Gallagher dopo 30 secondi: decisivi gli errori dal dischetto di Alvarez e Vazquez. Per i Colchoneros torna l'incubo del derby di Champions dopo le finali perse nel 2014 e del 2016, rispettivamente a Lisbona e a Milano.

A fine partita, in conferenza stampa, Simeone ha discusso con un giornalista per il rigore cancellato ad Alvarez per un doppio tocco sul dischetto: "L’hai vista o non l’hai vista? Alvarez la tocca due volte? Ah non sei sicuro. Ma l'hai visto o no il doppio tocco? Non avere paura. Se hai paura perché dopo ti chiamano allora non parlare. Non avere paura".