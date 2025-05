Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria in tre set contro il francese Rinderknech al Roland Garros

«Abbiamo visto Donnarumma nel tuo box, sabato tifi Inter o PSG nella finale di Champions League?». Domanda scomoda per Jannik Sinner subito dopo la vittoria al Roland Garros sul francese Rinderknech. Il giornalista di EuroSport gli chiede chi tiferà il 31 maggio quando in campo scenderanno la squadra di Luis Enrique contro quella di Simone Inzaghi.

«Ohi, non mettermi in questa situazione, uff», ha detto sospirando. «Spero sarà una bella partita, sono molto amico di Gigio (Donnarumma.ndr) ma ho amici anche nell'Inter quindi speriamo sia un bella sfida. Credo che non si offenda nessuno - ha aggiunto il tennista - se dico che si tifa la squadra italiana anche se io sono milanista e si sa. Però speriamo sia una bella partita».