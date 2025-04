A sinistra ci sarà Dimarco, chiamato a spingere e a contenere Yamal, mentre a destra tornerà titolare Dumfries, rientrato in campo domenica con uno spezzone dopo l'infortunio. A centrocampo confermato il trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco il tecnico nerazzurro dovrà decidere se mandare in campo Thuram accanto a Lautaro, con Arnautovic e Taremi come possibili alternative.