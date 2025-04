“Thuram è stato l’unico che non ha tastato il terreno di gioco, è stato da solo e ha vissuto i suoi pensieri. Da lui è andato anche Inzaghi. In queste ore di attesta sta riflettendo perché sa quanto è importante lui per l’Inter. Inzaghi è molto tentato dal farlo giocare dall’inizio. Domani mattina ci sarà risveglio muscolare e deciderà se inserirlo dal primo minuto. Dall’altra parte Yamal farà la 100esima partita col Barcellona a 17 anni. Due anni fa debuttava con questa maglia. Marotta ha parlato con Lautaro Martinez e Inzaghi, sono loro le tre anime della squadra e del gruppo. L’allenatore è concentrato, sereno, negli occhi c’è la convinzione di poter far bene. A Barcellona pensano al quadruplete, non solo il Triplete”.