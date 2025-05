Davanti al centro di allenamento madrileno sono spuntati striscioni di sfottò per l'eliminazione del Barcellona

Un 'Grazie Inter' su uno striscione il giorno dopo l'eliminazione del Barcellona in Champions League. A Valdebebas, il centro di allenamento del Real Madrid, sono spuntati striscioni di ringraziamento per le squadre che hanno eliminato il Barça, la rivale di sempre, a pochi giorni dal Clasico, scontro diretto delle ultime giornate di campionato. La squadra di Ancelotti è seconda in campionato a meno quattro dai blaugrana e i tifosi stanno caricando l'ambiente.