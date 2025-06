Non c'è ancora chiarezza sul movente dell'uccisione di un ragazzo di 17 anni ucciso con delle coltellate al pezzo a Dax a margine: non è chiaro se l'omicidio sia legato alle celebrazioni calcistiche.

'Barbari'

A Nantes è stato assaltato un negozio sportivo e un autobus del trasporto pubblico è stato gravemente danneggiato con un fitto lancio di oggetti. Durante i caroselli ad Alencon, in Normandia, un'auto è finita contro un'agenzia assicurativa causando un incendio. Gli occupanti della vettura sono riusciti a mettersi in salvo. A Poitiers, a est di Nantes, un'auto della polizia è stata assaltata da una cinquantina di teppisti. Gli agenti sono riusciti a mettersi in salvo. Il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau ha parlato di 'barbari' e ha aggiunto: «E' insopportabile che non sia possibile festeggiare senza temere il vandalismo di una minoranza di violenti che non rispetta nulla».