"Come mi sto trovando? Io penso e spero che questa squadra può arrivare lontano, come squadra siamo forti pur non giocando bene. Vincere anche non giocando bene è una forza della squadra. Il Napoli? Ho vissuto 8 anni meravigliosi. Sarà una partita molto difficile, spero di vincerla perché gioco per l'Inter e darò il massimo per questa maglia, sono convinto che faremo una grande partita. Se segno? Non esulto per rispetto a questa squadra, ma spero di vincere".