Paolo Ziliani dedica una riflessione ai club italiani eliminati dalla Champions League: "Al di là del tema 5° posto Champions, è il pensare che Milan, Juventus e Atalanta siano uscite ai playoff eliminate da club modesti, per non dire mediocri, come Feyenoord, PSV Eindhoven e Bruges - non per niente poi spariti subito di scena -, tutti club con blasone e budget non paragonabili a quelli dei nostri, che fa male. La loro uscita ai playoff lascia una ferita difficile da rimarginare".